Реднапп: детская команда обыграла бы «шпор» быстрее, чем «Челси». С «Сити» будет сложнее

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп высказался о проблемах «Челси» в преддверии матча этого лондонского клуба с «Манчестер Сити» в английской Премьер-лиге.

«В минувшем матче с «Челси» «Тоттенхэм» решил сыграть с высокой линией защиты, на которой располагалось сразу девять человек. Это было самоубийством. И всё же «Челси» потребовалась почти вся игра для того, чтобы забить голы. Так много офсайдов и нехватка интеллекта. Детская команда могла бы разобраться с этим быстрее.

Они сами усложнили себе задачу и добились успеха благодаря везению. Сегодня в матче с «Манчестер Сити» наверняка им будет не так просто.

Ещё одна особенность этого «Челси» заключается в том, что я едва знаю кого-либо из этой команды. Есть Стерлинг, Галлахер, Силва, Джеймс, Фернандес и Кайседо. Но дальше мне будет затруднительно перечислять.

Если бы мне предложили заключить пари на £ 100 на то, чтобы назвать всех игроков «Челси», то я бы проиграл. А ведь мы говорим о клубе, который на протяжении многих лет покупал и продавал именитых футболистов. Всё это кажется таким странным, когда ты наблюдаешь за этим сейчас», — пишет Реднапп в своей колонке в The Sun.

Напомним, «Челси» встретится с «Манчестер Сити» сегодня, 12 ноября, в 19:30 мск.