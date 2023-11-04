Экс-тренер «Тоттенхэма» Реднапп: это чушь, что «шпоры» играют лучше без Кейна

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп выразил несогласие с мнением о том, что «шпоры» стали демонстрировать более высокий уровень футбола после того, как команду покинул нападающий Гарри Кейн.

«Люди говорят, что «Тоттенхэм» стал лучше играть без Гарри Кейна, но это чушь. Никто не станет лучше без Кейна. Он лучший центральный нападающий мира. Если бы он остался в клубе, он забил бы уже 12 голов и отдал бы полдюжины результативных передач», — приводит слова Реднаппа Daily Express.

Напомним, нападающий покинул «Тоттенхэм» и перешёл в «Баварию» минувшим летом. На текущий момент после 10 туров чемпионата Англии экс-команда Кейна набрала 26 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу.