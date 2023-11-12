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«Ливерпуль» — «Брентфорд»: стали известны стартовые составы команд

«Ливерпуль» — «Брентфорд»: стали известны стартовые составы команд
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Сегодня, 12 ноября, состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Брентфорд». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Пол Тирни из Ланкашира. Матч начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Англия - Премьер-лига . 12-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Брентфорд
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд.

«Ливерпуль»: Бекер, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Эндо, Собослаи, Гакпо, Жота, Салах, Нуньес.

«Брентфорд»: Флеккен, Аер, Коллинз, Пиннок, Ми, Роэрслев, Нёргор, Йенсен, Янельт, Мбемо, Висса.

После 11 туров чемпионата Англии подопечные Юргена Клоппа набрали 24 очка и занимают четвёртое место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Брентфорд» заработал 16 очков и расположился на девятой строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге «Ливерпуль» проиграл «Брентфорду» со счётом 1:3, а во втором круге одержал победу со счётом 1:0.

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