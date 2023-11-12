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Представители «Ливерпуля» вылетели в Бразилию для переговоров с игроком «Сан-Паулу»

Представители «Ливерпуля» вылетели в Бразилию для переговоров с игроком «Сан-Паулу»
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Представители «Ливерпуля» отправились в Бразилию для того, чтобы провести переговоры с защитником «Сан-Паулу» Лукасом Бералдо. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, скауты английского клуба следили за 19-летним футболистом на протяжении нескольких месяцев. Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп лично заинтересован в том, чтобы бразильский футболист присоединился к команде. Подчёркивается, что мерсисайдцы могут приобрести Бералдо уже в грядущее трансферное окно, если сторонам удастся договориться о цене.

Действующее трудовое соглашение 19-летнего футболиста с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет € 6 млн.

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