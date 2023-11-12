Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Фёдор Смолов ответил на вопрос о здоровье. Форвард пропускает игру с «Оренбургом»

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов, пропускающий матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», ответил на вопрос о своём здоровье.

«Как здоровье? Всё хорошо, спасибо», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Матч пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Игра начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 14 туров чемпионата России команда Марцела Лички набрала 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ «Оренбург» заработал 13 очков и расположился на 13-й строчке.

В последних пяти турах Российской Премьер-Лиги московская команда четыре раза сыграла вничью и один раз выиграла. «Оренбург» в последних пяти матчах РПЛ два раза проиграл, дважды сыграл вничью и один раз выиграл.