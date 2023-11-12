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Глушаков: Галицкий многое сделал для «Краснодара». Они заслуживают чемпионства

Глушаков: Галицкий многое сделал для «Краснодара». Они заслуживают чемпионства
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Бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков заявил, что «Краснодар» заслуживает чемпионства.

«Стало ли сюрпризом, что в нынешнем сезоне в чемпионате есть интрига? Да. Сергей Николаевич Галицкий очень многое сделал для «Краснодара» и города. Они заслуживают выиграть чемпионство», — передает слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Краснодар» завершил первый круг МИР РПЛ лидером чемпионата, впервые в своей истории (клуб был основан в 2008 году). Ранее «быки» никогда не завершали первую половину чемпионата с подобным результатом.

После матча «Краснодар» — «Зенит» (1:1), «быки» сохранили лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч.

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