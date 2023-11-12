Гендир «Сочи»: Мажич объяснял одно, а судьи трактуют и свистят по-другому. Большие вопросы

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, что у него остались вопросы к судейству в РПЛ даже после встречи с руководителем департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорадом Мажичем.

«Большие вопросы к судейству. Мажич приезжал, объясняет одно, а судьи трактуют и свистят по‑другому», — приводит слова Рубашко «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 12 ноября «Сочи» на своём поле проиграл «Рубину» в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 0:2. После результата данного матча «Сочи» находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав лишь 10 очков. Следующий матч в рамках Российской Премьер-Лиги «Сочи» проведёт в гостях с «Зенитом» 25 ноября.