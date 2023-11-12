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Гендир «Сочи» Рубашко заявил, что клуб будет обращаться в ЭСК по итогам игры с «Рубином»

Гендир «Сочи» Рубашко заявил, что клуб будет обращаться в ЭСК по итогам игры с «Рубином»
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал поражение команды в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:2), а также рассказал, что клуб собирается обращаться в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) из-за нескольких спорных эпизодов в прошедшей игре.

«Надо забивать, моменты были. Руки ребята не опускают. К судейству есть вопросы. Был пенальти на Дркушиче, на повторе видно удар в лицо. Вторая жёлтая Кравцова… Мы будем обращаться в ЭСК. В прошлой игре тоже был момент с (удалением. — Прим. «Чемпионата») Марсело», — приводит слова Рубашко «Матч ТВ».

На данный момент «Рубин» после 15 сыгранных матчей в чемпионате России располагается на восьмой позиции с 22 очками. «Сочи» находится на последнем, 16-м месте с 10 очками.

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