Марцел Личка — о русском языке: до сих пор не всегда могу разобрать прописные буквы

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, как быстро у него получилось выучить русский язык.

«Когда я пришёл в брестское «Динамо», то не говорил по-русски, но мне помогли знания польского языка. Я люблю разговаривать с футболистами, шутить в раздевалке, поэтому я очень быстро начал говорить на языке. Я ходил в кино, смотрел телевизор, читал вывески на улицах, слушал, как люди общаются.

Я считаю, что если человек здесь работает и зарабатывает деньги, то он должен узнать культуру, выучить язык, хотя бы на каком-то уровне. Я здесь уже пять лет, если брать период работы в Белоруссии, так что у меня было намного больше времени, чем у других иностранных тренеров. Но я тоже до сих пор не всегда могу разобрать прописные буквы, зато с печатными проблем нет», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

Личка стал ассистентом тренера «Динамо» Брест в январе 2018 года. После 46-летний специалист работал в клубе «Оренбурге» (с сезона-2020/2021 по сезон 2022/2023), а летом этого года перешёл в московское «Динамо». Контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В РПЛ в нынешнем сезоне работает четыре иностранных тренера: Марцел Личка, Владимир Ивич, Гильерме Абаскаль и Давид Деограсия.