Тренер «Динамо» Личка высказался о победе над «Оренбургом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0).

«Первый тайм, который мы сыграли, это были наши лучшие 45 минут по игре. Реализация была плохая. Если бы в первые 10 минут второго тайма «Оренбург» забил бы гол, началась бы интрига. Когда счёт стал 2:0, у меня было волнение. После того как Тюкавин не смог реализовать свой момент, чтобы сделать счёт 3:0, мы начали немного садиться. Хорошо, что у нас получилось сыграть «на ноль». Сейчас я рад, что мы находимся высоко в турнирной таблице, бьёмся с ЦСКА и «Спартаком». Доволен на 50%, перед игрой мы разговаривали, что немного не добрали своих очков. Хочу ещё поработать, чтобы команда добавила ментально. Пошёл поблагодарить болельщиков «Оренбурга» за то, что приехали поддержать команду. Я провёл в этой команде три года, поддерживали в тяжёлые моменты, были рядом с командой, хотел их поблагодарить за это», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

После этой победы в активе «Динамо» стало 25 очков. Бело-голубые сравнялись по этому показателю с самарскими «Крыльями Советов» и ЦСКА. Подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» с 13 очками расположился на 13-й строчке.