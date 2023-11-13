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Защитник «Ростова» Чернов объяснил провальное начало матча со «Спартаком»

Защитник «Ростова» Чернов объяснил провальное начало матча со «Спартаком»
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Защитник «Ростова» Евгений Чернов объяснил провальное начало матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2)

«Спартак» очень уверенно и агрессивно начал. У них был очень хороший контроль мяча, переводы с фланга на фланг — это доставляло нам некоторое неудобство. Они хорошо начали матч, забили два гола. Во втором тайме мы хотя бы отодвинули игру от своих ворот, пытались что-то создавать.

Почему не удалось противостоять такому «Спартаку»? Любая команда подстраивается под соперника, готовит что-то под него. Возможно, это была какая-то их заготовка. И, возможно, они угадали с ней, раз уж забили два в начале. Видимо, «Спартак» хорошо нас разобрал. Но повторюсь: во втором тайме получилось переломить ход игры, сохранить интригу. Старались забрать хотя бы одно очко», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Ростов» после 15 туров РПЛ занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

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