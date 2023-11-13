Игнатов: в матче с «Ростовом» «Спартак» стал играть по счёту. Нужно заканчивать иначе

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов высказался о победе своего клуба над «Ростовом» во вчерашнем матче РПЛ (2:1).

«В матче с «Ростовом» мы просто отлично провели первый тайм и начало второго, но потом начали играть по счету, поэтому в концовке было тяжеловато. У нас такое иногда бывает, когда хотим сохранить победный счёт. Надо прибавить в этом компоненте и стараться немного иначе заканчивать такие матчи», — сказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, по итогам первой половины чемпионата лидером РПЛ является «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (25 очков). Также рядом находятся «Крылья Советов» (25 очков), ЦСКА (25 очков), «Спартак» (24 очка) и «Локомотив» (24 очка).