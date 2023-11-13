Объявлена символическая сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Лучшим игроком 15-го тура с оценкой 8,6 стал полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, который стал автором гола в матче с «Зенитом» (1:1). Интересно, что в символическую сборную тура по версии WhoScored не вошли игроки «Крыльев Советов» и «Локомотива», которые одержали победы в своих матчах.

Фото: WhoScored

Сборная 15-го тура РПЛ: Помазун («Урал»), Адамов («Оренбург»), Грицаенко («Рубин»), Бальбуэна («Динамо»), Богосавац («Ахмат»), Давила (ЦСКА), Сперцян («Краснодар»), Бителло («Динамо»), Зиньковский («Спартак»), Промес («Спартак»), Даку («Рубин»).

По итогам первой половины чемпионата лидером РПЛ является «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (25 очков). Также рядом находятся «Крылья Советов» (25 очков), ЦСКА (25 очков), «Спартак» (24 очка) и «Локомотив» (24 очка).