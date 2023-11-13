Сборная 15-го тура РПЛ. Звёзды «Зенита» и «Краснодара» под руководством Абаскаля

Завершился последний тур первого круга. «Чемпионат» традиционно представляет символическую сборную лучших футболистов по итогам матчей уикенда. На сей раз игроки расставлены в тактической схеме 3-5-2.

Вратарь: Игорь Лещук («Динамо»)

Второй тур подряд в символическую сборную попадает голкипер «Динамо». Если в первом тайме матча с «Оренбургом» Лещук по большому счёту отдыхал на поле, то после перерыва соперник заставил его потрудиться. Особенно запомнился эпизод, когда Игорь остановил выход один на один. 16 ударов, пять в створ – и 0 голов у оренбуржцев.

Игорь Лещук («Динамо») Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Правый защитник: Станислав Бессмертный («Динамо»)

Молодой правый защитник получил шанс в основном составе «Динамо» после отъезда Дасы в сборную Израиля и не подвёл. Не сказать чтобы Бессмертный сыграл выдающийся матч, но, пожалуй, в этом туре никто из игроков правого фланга не превзошёл его. У Станислава три отбора, три выноса мяча и один заблокированный удар, он выиграл пять единоборств из девяти. И именно его кросс привёл к победному голу «Динамо».

Станислав Бессмертный («Динамо») Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный защитник: Никита Чернов («Спартак»)

Чернову тоже выпал шанс проявить себя в основе из-за вылета конкурентов – Бабича и Джикии. Никита отлично сыграл с «Ростовом»: ни Голенков, ни Комличенко не переиграли центрального защитника «Спартака». По статистике в активе Чернова четыре выигранных единоборства из пяти и четыре выноса мяча. Что теперь делать Абаскалю, когда поправится серб?

Никита Чернов («Спартак») Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Центральный защитник: Нуралы Алип («Зенит»)

В главном матче первого круга защитники почти во всех эпизодах превосходили форвардов. Очень надёжно действовал Алип, которого признали лучшим игроком встречи. Из-под него Кордоба ничего не создал, хотя даже от Родригао один раз ускользнул – в голевом эпизоде. У казахстанского защитника, в частности четыре из пяти выигранных единоборств и один заблокированный удар, он ни разу не сфолил.

Нуралы Алип («Зенит») Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Центральный защитник: Хуниор Алонсо («Краснодар»)

Очень солидную игру с «Зенитом» показал лидер обороны «Краснодара». Если из-под Тормены хозяева всё же забили (Кассьерра опередил бразильца), то Алонсо был настоящей скалой в центре защиты команды Владимира Ивича. Парагваец выиграл четыре единоборства из семи, совершил пять выносов мяча и заблокировал один удар. Его волшебная левая нога помогала краснодарцам выходить из-под давления чемпиона.

Хуниор Алонсо («Краснодар») Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Левый защитник: Руслан Безруков («Рубин»)

У «Рубина» автором победного гола в Сочи стал фланговый игрок. Безруков мастерски разобрался в эпизоде – пролез с левого фланга в штрафную и мощно пробил по воротам. Удачный рикошет от соперника помог мячу найти путь в сетку ворот. Да и в целом Руслан выдал хороший матч: выиграл половину единоборств, совершил три отбора и один вынос мяча.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Опорный полузащитник: Вильмар Барриос («Зенит»)

Ключевой игрок группы обороны «Зенита», как обычно, выжигал в центре поля. Барриос совершил три отбора, у него по одному перехвату, выносу мяча и заблокированному удару. Колумбиец выиграл много единоборств (семь), заработал на себе три фола. Но самое удивительное, что Вильмар и в атаке отметился: сделал два паса под удар, один которых превратился в голевую передачу на Кассьерру.

Вильмар Барриос («Зенит») Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Атакующий полузащитник: Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Сперцян показал себя скаутам клубов из топ-лиг в матче с «Зенитом». Именно Эдуард забил единственный мяч «Краснодара» и догнал по количеству голов лучшего бомбардира «быков» и второго снайпера всей лиги Кордобу. Большой вклад Сперцян внёс и в то, что хозяева в течение часа игры с трудом проходили середину поля. Воспитанник «быков» как следует поработал на команду: 59 касаний мяча, четыре удара, четыре передачи под удар, две обводки, три заработанных на себе фола, один отбор, два выноса мяча, три перехвата и семь выигранных единоборств.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Атакующий полузащитник: Антон Миранчук («Локомотив»)

Миранчуку – респект за матч «Ахматом». Антон во многом сделал победный гол в концовке, совершив впечатляющий проход с левого фланга в центр и вырезав гениальную разрезающую передачу. Атакующий полузащитник вообще доставил массу проблем обороне южан. У Миранчука 80 касаний мяча, 88% точных передач и один удар в штангу.

Антон Миранчук («Локомотив») Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нападающий: Квинси Промес («Спартак»)

Голландец исполнял роль свободного художника в матче с «Ростовом», не будучи привязанным к одной позиции, и он действительно творил на поле. Промес стал автором голевой передачи на Игнатова, а потом и сам забил мяч, который оказался победным. В активе Квинси три удара по воротам, три обводки, 80% точных передач и два паса под удар. В общем, это был тот Промес, которого любят болельщики.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Нападающий: Михаил Игнатов («Спартак»)

Игра без Соболева и с атакующим хавбеком Игнатовым в роли ложной девятки полностью оправдала себя в матче с «Ростовом». Нападение «Спартака» было быстрым, подвижным и непредсказуемым. Игнатов здорово разобрался и в эпизоде с первым голом, когда классно подработал мяч перед тем, как пробить, и в моменте со вторым – успешный прессинг плюс голевой пас. Всего же у Михаила два удара, 76% точных передач, три паса под удар и два перехвата.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Главный тренер: Гильермо Абаскаль («Спартак»)

Наконец-то есть повод не покритиковать Абаскаля, а похвалить. Испанский тренер грамотно построил игру против «Ростова» и переиграл своего коллегу, возглавляющего сборную России. Валерий Карпин признал, что в первом тайме его команды словно не было на поле. А во втором «Спартак» сыграл по счёту и удержал победу, пусть и не без нервов.

Гильермо Абаскаль («Спартак») Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сборная 15-го тура РПЛ

Ещё раз взглянем на эту «дрим-тим». По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Кто не попал в сборную

В символическую сборную могли попасть только 11 человек, а достойных кандидатов, на самом деле, намного больше. Например, динамовцы Константин Тюкавин, Бителло и Фабиан Бальбуэна, Матео Кассьерра из «Зенита», Хызыр Аппаев из «Факела», Никола Радмановац из «Балтики» или Виктор Давила из ЦСКА со своим чудо-голом.

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