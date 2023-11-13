Сёмин: лидерство «Краснодара» в первой части сезона нельзя называть неожиданностью

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о лидерах текущего сезона РПЛ.

«Лидерство «Краснодара» по итогам первой части сезона нельзя называть неожиданностью! У них отличный тренер, который выстроил нужный футбол. Они закономерно находятся на первом месте после пятнадцати туров. «Зенит» в самом начале столкнулся с проблемами. Несколько игроков не прошли предсезонную подготовку. Семак — большой молодец. Сергей смог выровнять ситуацию. Вся борьба ещё впереди! Очная встреча получилось, что надо. Это был матч два лидеров нашего чемпионата. Я бы ещё отметил третью команду — «Динамо». Им пока что не хватает стабильности. Они должны обрести её и попробовать замахнуться на чемпионское звание. Остальные команды тоже были во многом нестабильны, поэтому и занимают соотвествующие места в турнирной таблице. На данный момент таблица объективно отражает состояние дел во всех клубах», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.