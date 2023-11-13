Медина: «Спартак» недоволен первым кругом, но есть объективные причины произошедшего

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина прокомментировал победу своей команды в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1), а также оценил первый круг чемпионата России в исполнении красно-белых.

«Мы с самого начала смогли доминировать, думаю, мы произвели хорошее впечатление. Вернули мяч, действовали позиционно и забили два гола в первом тайме. Мы довольны первой частью, но во второй могли действовать лучше – пропустили гол, но в итоге игра завершилась в нашу пользу.

Если оценивать результаты первого круга, то мы точно могли бы сделать больше. Внутри команды мы недовольны итогами 15 туров, но есть ряд объективных причин, почему это произошло. Будем стараться улучшить результаты», – приводит слова Медины Metaratings.

Напомним, после 15 туров РПЛ «Спартак» набрал 24 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.