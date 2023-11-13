Леонид Федун оценил результаты «Спартака» в первом круге РПЛ сезона-2023/2024

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун оценил результаты команды в первом круге Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. По его мнению, учитывая размер финансовых вложений в клуб, красно-белые должны бороться за более высокие места в турнирной таблице.

«Первый круг чемпионата России для команды, на мой взгляд, неудачный. С теми вложениями, которые были сделаны этим летом, «Спартак» должен бороться за более высокие места. Я не могу сказать, что «Краснодар» в чём-то сильнее красно-белых. Поэтому нужно делать выводы и идти дальше.

Когда приеду на матч «Спартака»? Когда-нибудь увидите меня на стадионе. Возможно ли в этом году? Посмотрим», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».

Напомним, после 15 туров РПЛ «Спартак» набрал 24 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.