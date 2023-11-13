В «Динамо» рассказали о возможных приобретениях в зимнее трансферное окно

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о возможных приобретениях клуба в зимнее трансферное окно.

«С Дмитрием Воробьёвым из «Оренбурга» переговоры не ведутся, но есть много игроков, за которыми мы наблюдаем. Могу сказать, что точечные усиления этой зимой не исключены», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 15 туров Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Лидирует «Краснодар». Летом «Динамо» возглавил Марцел Личка, до этого трудившийся в «Оренбурге». В следующем туре бело-голубые сыграют с ЦСКА. Матч состоится 25 ноября и пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало встречи — в 17:30 мск.