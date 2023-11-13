Данцев: «Крылья» в том сезоне боролись за выживание, а в этом идут в лидирующей группе

Бывший защитник «Урала» Александр Данцев оценил результаты самарских «Крыльев Советов» в первой половине текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Удивили «Крылья Советов». Молодая команда, практически тем же составом, что и в прошлом сезоне, играют. Никого не брали. В том сезоне боролись за выживание, а в этом идут в лидирующей группе. Показывают более стабильную и хорошую игру. Думаю, если оставшиеся туры они закрепятся на третьем месте, а зимой будет какое-то усиление, тогда продолжат весной лидировать в группе. Если не усилятся, то на длинной дистанции будет им сложновато», — сказал Данцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, по итогам первой половины чемпионата лидером РПЛ является «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (25 очков). Также рядом, на четвёртом месте, находятся «Крылья Советов» (25 очков).