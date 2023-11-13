Агент Хвичи: в России редко встречаются такие таланты, как в Грузии. Мы футбольная страна

Нукри Ревишвили, бывший вратарь «Рубина», «Анжи», «Краснодара», «Тосно» и «Мордовии», а также агент вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, сравнил уровень футболистов в России с уровнем игроков из Грузии, а также оценил уровень футбольных школ ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива».

«Грузия — футбольная страна. Так повелось ещё с советских времён. Мы любим работать с мячом, он у нас в крови. В России молодёжи уделяется серьёзное внимание, но такие таланты, как в Грузии, у вас редко встречаются. В Грузии на одну академию — два-три очень талантливых парня. В России с этим сложнее, хотя у ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива» достаточно хорошие школы.

Ребята из этих школ не уезжают в Европу, в отличие от грузинских? В РПЛ крутятся большие деньги. Молодому российскому игроку должно поступить какое-то сумасшедшее предложение, чтобы он уехал. В нашем чемпионате таких денег нет. Плюс грузины талантливее, повторю. У российских больше дисциплины, игры на команду. А у нас с самого детства молодых заставляют обыгрывать, брать на себя», — приводит слова Ревишвили Sport24.