Ревишвили: после чемпионства Бердыев сделал то, чего от него не ожидали. Мы были в шоке

Бывший голкипер «Рубина» Нукри Ревишвили рассказал, каким ему запомнился российский специалист Курбан Бербыев. Грузинский вратарь выступал за казанский клуб на протяжении трёх лет (с 2006 по 2009 год), когда главным тренером команды был Бердыев. В 2008 и 2009 годах «Рубин» дважды подряд становился чемпионом России.

«В жизни Курбан Бекиевич очень спокойный — мог общаться на любые темы, шутить. А когда выходил на тренировку, его было не узнать. Становился другим человеком — жёстким, требовательным. Зато когда мы в первый раз стали чемпионами, он сотворил в раздевалке то, чего никто от него не ожидал — начал танцевать с нами лезгинку! Мы вообще были в шоке (смеётся).

Это к слову о командной атмосфере. В чемпионский сезон у нас вообще появились регулярные командные встречи посреди недели. Брали жён, подруг, сидели в ресторане — ужинали и общались. Та команда была действительно чемпионской», — приводит слова Ревишвили Sport24.