Уехавший из России Василий Березуцкий ответил, общается ли с братом Алексеем

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий рассказал о текущих отношениях со своим братом-близнецом — Алексеем.

«Брат сейчас в Москве. В последний раз мы виделись с Лёхой в Дубае. Периодически пересекаемся, разговариваем. Мы же братья, близнецы. С родителями по телефону общаюсь, периодически виделись, когда я летал. Сейчас опять увижусь. Придумываю какие-то варианты, и мы встречаемся или где-то в Европе, или в Дубае, в Турции, в Москве», — сказал Березуцкий в интервью на YouTube-канале NOBEL.

Братья Березуцкие выступали за ЦСКА на протяжении 17 лет. За это время они выиграли 14 трофеев: Кубок УЕФА, шесть чемпионатов и семь Кубков России.