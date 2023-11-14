Аршавин: у «Зенита» с «Оренбургом» один спонсор, хорошие отношения

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал об отношениях петербуржской команды с футбольным клубом «Оренбург».

«Почему важно отпускать игроков в аренду именно в «Оренбург»? Я думаю, те условия, которые мы бы не просили у команды, которая нам не приближена… С «Оренбургом» мы готовы идти на какие-то уступки. У нас один спонсор и хорошие отношения.

Корректно ли это? Я думаю, что между другими клубами это так же работает. Это было между «Рубином» и «Ростовом».

Складываются отношения, где-то мы готовы бесплатно отдать игрока «Факелу», а, допустим, «Уралу» мы не отдадим, допустим. Пример: «Зенит» – «Сочи», когда «Зенит» смог договориться с «Сочи» и отправить туда трёх-четырёх футболистов. Если руководители «Сочи» готовы помогать, что здесь плохого?

Подобное портит спортивную составляющую? «Оренбург» обыграл «Зенит» 3:1. Вот спортивная составляющая», – сказал Аршавин в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат!».

Напомним, титульный спонсор «Оренбурга» является дочерней компанией «Газпрома», который финансирует «Зенит». В составе оренбургского клуба на правах аренды выступают два футболиста сине-бело-голубых — защитник Арсен Адамов и хавбек Ярослав Михайлов.