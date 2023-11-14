Доннарумма высказался об акции фанатов «Милана», которая была посвящена его уходу в «ПСЖ»

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма высказался об акции болельщиков «Милана», которая была посвящена уходу игрока из итальянского клуба.

«Конечно, это было непросто. На поле ты выкладываешься на полную, стараешься ни на что не отвлекаться. После матча начинаешь ощущать всё яснее, проявляются некоторые эмоции», – приводит слова Доннаруммы сайт журналиста Альфредо Педуллы.

7 ноября состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались итальянский «Милан» и французский «Пари Сен-Жермен». Игра группы F проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1. По ходу матча фанаты бросали голкиперу фальшивые банкноты. Отметим, что Доннарумма впервые встретился со своим бывшим клубом на стадионе «Сан-Сиро».

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года.