Мбаппе высказался об акции болельщиков «Милана» против Доннаруммы в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал акцию болельщиков «Милана» (1:2) против голкипера Джанлуиджи Доннаруммы во время матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Было много шума, и Доннарумму встретили довольно тяжело. Думаю, это было слишком, но это сегодняшний футбол. Фанаты делают то, что хотят, мы не можем знать, что они чувствуют внутри. Мы защитили Доннарумму, насколько это было возможно, и нам было жаль его этим вечером», — приводит слова Мбаппе Milan News.

По ходу матча фанаты бросали голкиперу фальшивые банкноты. Отметим, Доннарумма впервые встретился со своим бывшим клубом на стадионе «Сан-Сиро».

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года.

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