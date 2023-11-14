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Тренер «Родины» Артига: Карпин и Мостовой сформировали эпоху в Испании

Тренер «Родины» Артига: Карпин и Мостовой сформировали эпоху в Испании
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Главный тренер «Родины» Франк Артига рассказал о роли экс-хавбека «Сельты» Александра Мостового и бывшего полузащитника «Реала Сосьедад» Валерия Карпина в испанском футболе.

«Есть ощущение, что россиянам нужно больше времени для адаптации в ведущих лигах? Не знаю, мой друг Бесчастных очень долго выступал в Испании. Карпин вообще был звездой испанского футбола. Раньше, конечно, больше покупали российских футболистов в Европе. Сейчас не так много. Но это не потому, что они плохие, просто время сейчас такое. Это сложнее сделать, да и условия работы сейчас в России совсем другие.

Нет такой необходимости ехать играть в Европу, потому что лига хорошая, зарплата хорошая – условия располагают к тому, чтобы остаться здесь. Какую роль играют для испанцев такие личности, как Карпин, Мостовой? Они сформировались в больших звёзд в Испании. Для людей из «Сельты», «Валенсии» Карпин вообще идол. Так же, как и Мостовой для Виго. Они сформировали эпоху», — приводит слова Артиги Metaratings.

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