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Игрок «Оренбурга» Печенин отреагировал на отстранение из-за неподобающего поведения

Игрок «Оренбурга» Печенин отреагировал на отстранение из-за неподобающего поведения
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Игрок «Оренбурга» Кирилл Печенин отреагировал на отстранение из-за неподобающего поведения.

«Не хочется ничего комментировать, если честно. Это внутренняя кухня клуба», — сказал Печенин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее спортивный директор команды Дмитрий Андреев рассказал о переводе футболиста из основной команды в молодёжную из-за неподобающего поведения. Также Андреев уточнил, что клуб надеется решить этот вопрос после возвращения Печенина из сборной.

Печенин перебрался в «Оренбург» зимой 2022 года из белорусского «Руха» в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне Кирилл сыграл за команду девять матчей во всех турнирах, где результативными действиями не отметился. Transfermarkt оценивает защитника в € 700 тысяч.

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