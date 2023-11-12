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В «Оренбурге» рассказали об отстранении Печенина из-за неподобающего поведения

В «Оренбурге» рассказали об отстранении Печенина из-за неподобающего поведения
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал об отстранении игрока команды Кирилла Печенина из-за неподобающего поведения.

«Сейчас Печенин в сборной Беларуси. Причины перевода в молодёжку? Есть внутренние дела клуба. Если футболист ведёт себя неподобающим образом, то есть реакция клуба. Надеюсь, после его возвращения из сборной этот вопрос разрешится», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Печенин перебрался в «Оренбург» зимой 2022 года из белорусского «Руха» в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне Кирилл сыграл за команду девять матчей во всех турнирах, где результативными действиями не отметился. Transfermarkt оценивает защитника в € 700 тысяч.

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