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В «Ахмате» назвали тяжёлой ситуацию после первого круга в РПЛ

В «Ахмате» назвали тяжёлой ситуацию после первого круга в РПЛ
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Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев назвал тяжёлой ситуацию после первого круга в МИР Российской Премьер-Лиге.

«Результаты первого круга — это, мягко сказать, не то, чего ожидали. Как выходить из этой ситуации? Работать. Всем! Тяжело сказать, какое сейчас настроение в клубе. Какое может быть настроение… Тяжёлая ситуация, из которой надо выходить. Рук не опускаем. Однозначно будем усиливаться зимой», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Ахмат» в начале сезона уволил главного тренера Сергея Ташуева, после чего назначил на его пост Мирослава Ромащенко. При нём команда одержала четыре победы, сыграла три раза вничью и проиграла восемь раз.

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