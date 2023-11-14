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В «Ахмате» заявили, что клуб не ведёт поисков нового главного тренера на место Ромащенко

В «Ахмате» заявили, что клуб не ведёт поисков нового главного тренера на место Ромащенко
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Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев заявил, что клуб не ведёт поисков нового главного тренера на место Мирослава Ромащенко.

«По главному тренеру решение примет президент. На сегодняшний день Мирослав Ромащенко — главный тренер «Ахмата». По тренеру решения президента нет. Мирослав Юрьевич готовит команду к матчам с «Оренбургом», «Спартаком» и «Ростовом».

Какое решение будет у руководства, пока сказать не могу. Надеемся, что результаты изменятся, и ситуацию тренерский штаб выправит. Мы надеемся, что всё будет хорошо. Поисками тренера сегодня клуб не занимается», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ромащенко возглавил клуб этим летом и при нём команда одержала четыре победы, сыграла три раза вничью и проиграла восемь раз.

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