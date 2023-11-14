В «Ахмате» заявили, что клуб не ведёт поисков нового главного тренера на место Ромащенко

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев заявил, что клуб не ведёт поисков нового главного тренера на место Мирослава Ромащенко.

«По главному тренеру решение примет президент. На сегодняшний день Мирослав Ромащенко — главный тренер «Ахмата». По тренеру решения президента нет. Мирослав Юрьевич готовит команду к матчам с «Оренбургом», «Спартаком» и «Ростовом».

Какое решение будет у руководства, пока сказать не могу. Надеемся, что результаты изменятся, и ситуацию тренерский штаб выправит. Мы надеемся, что всё будет хорошо. Поисками тренера сегодня клуб не занимается», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ромащенко возглавил клуб этим летом и при нём команда одержала четыре победы, сыграла три раза вничью и проиграла восемь раз.