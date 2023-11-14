Игрок «Реала» Вальверде рассказал о просмотре в «Арсенале» в 16 лет

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде поделился воспоминаниями о том, как оказался на просмотре в лондонском «Арсенале» в 16 лет.

«Если погуглить, то можно увидеть истории о том, как в 16 лет я чуть не перешёл в «Арсенал». Возможно, это на половину правда. Я ничего не имею против «Арсенала», но я никогда не хотел уезжать в Англию. В то время на первый план выходила деловая сторона футбола. Некоторые люди говорили мне: «Кто же не хочет играть за «Арсенал»? Ты хочешь остаться здесь, в Уругвае? Это безумие! А на самом деле они говорили, затаив дыхание: «Мы все сможем заработать кучу денег, если ты уедешь». «Феде, если ты поедешь в «Арсенал», у тебя будет хорошая кровать и душ, который будет оставаться теплым в течение 30-40 минут! Кто бы не хотел такой жизни?».

Меня отправили на просмотр в Лондон на неделю, и мне было просто некомфортно. Если думать только о материальных вещах, то это звучит замечательно. Но мы не роботы. Реальность была такова, что моя семья не могла поехать со мной в Лондон. Мне пришлось бы жить одному, не зная языка, в 16 лет.

Я был либо достаточно сумасшедшим, либо достаточно смелым, чтобы сказать «нет». Дайте мне ледяной душ, пока я могу оставаться со своей семьей. В голове я думал, что останусь в Уругвае на всю свою карьеру», — сказал Вальверде в интервью The Players' Tribune.