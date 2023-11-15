Кевин-Принс Боатенг: Де Дзерби лучше Пепа Гвардиолы

Бывший нападающий «Милана» и «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг сравнил главного тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби с тренером «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой.

«Будь Де Дзерби рядом лет 10-12 назад, я был бы другим футболистом. Для меня он лучший тренер на ближайшие 20-30 лет. Каждый игрок у него совершенствуется, от второго вратаря до нападающего. Я в 32 года почувствовал себя еще сильнее.

Он много общается с тобой. Он знал, какой подход ко мне нужен, как меня порадовать или стимулировать. Он действительно заботится об отношениях между людьми, и для меня это было очень важно. Лучше ли он Гвардиолы? Я считаю, что да», приводит слова Боатенга TV Play.

Боатенг играл под руководством Де Дзерби в «Сассуоло» в сезоне-2018/2019, как раз тогда, когда 44-летний итальянский специалист пришёл в клуб.

После 12 туров «Брайтон» Де Дзерби занимает восьмое место в АПЛ с 19 очками. Лидирует «Манчестер Сити» (28 очков).