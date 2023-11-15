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Адиев вызвал 27 игроков в сборную Казахстана на решающие матчи отбора к Евро-2024

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев объявил окончательный состав игроков, вызванных на ноябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с командами Сан-Марино (17 ноября) и Словении (20 ноября). Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Казахстана.

Состав сборной Казахстана

Вратари: Игорь Шацкий («Шахтер»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Данил Устименко («Кайрат»).

Защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба – «Ордабасы»), Багдат Каиров, Руслан Валиуллин (оба – «Тобол»), Ян Вороговский, Александр Марочкин, Тимур Досмагамбетов (все – «Астана»), Марат Быстров («Ахмат», Россия), Алибек Касым («Актобе»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Еркин Тапалов («Кызылжар»), Лев Скворцов («Химки», Россия).

Полузащитники: Рамазан Оразов («Копер», Словения), Максим Самородов, Арман Кенесов (оба – «Актобе»), Аслан Дарабаев, Абзал Бейсебеков, Исламбек Куат (все – «Астана»), Бактиёр Зайнутдинов («Бешикташ», Турция), Александр Зуев (ИМТ, Сербия), Ислам Чесноков («Тобол»).

Нападающие: Абат Аймбетов («Астана»), Вячеслав Швырёв («Кайрат»), Иван Свиридов («Шахтёр»).