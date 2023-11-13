Алип: самый тяжёлый матч у Казахстана с Сан-Марино. На Словению все будут настроены

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип высказался о предстоящих матчах национальной команды в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы — 2024 с Сан-Марино и Словенией.

«Самый тяжёлый матч будет сначала с Сан-Марино. Эту сборную многие недооценивают — не знаю, почему. С ними будет тяжёлый матч. Дальше будет матч со Словенией. Там уже настраиваться не надо — все и так будут настроены на все сто процентов», — сказал Алип в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч со сборной Сан-Марино состоится 17 ноября, а спустя три дня Казахстан сыграет со Словенией.

Напомним, после восьми сыгранных туров подопечные Магомеда Адиева с 15 очками занимают третье место в группе Н. Выше Казахстана в таблице находятся Дания и Словения, набравшие по 19 очков. До конца отборочного турнира командам осталось провести по две игры.