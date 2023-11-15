Константин Зырянов покинул пост главного тренера «Черноморца»

Футбольный клуб «Черноморец» объявил об уходе главного тренера Константина Зырянова. Стороны совместно приняли решение о расторжении контракта. Вместе с Зыряновым клуб покинул весь его тренерский штаб.

Президент «Черноморца» и по совместительству глава Новороссийска Андрей Кравченко прокомментировал расторжение контракта с Зыряновым.

«Мы с «Черноморцем» благодарны Константину Георгиевичу за выход команды под его руководством в Футбольную национальную лигу по итогам прошлого сезона. От себя лично и от клуба желаем Константину Зырянову удачи и успехов в его дальнейшей тренерской карьере. О назначении нового главного тренера «Черноморца» будет объявлено в ближайшее время. Уверен, что команда решит поставленные на этот сезон задачи. Они не менялись, как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе. Ждём болельщиков на двух последних в 2023 году домашних матчах. Нашей команде нужна ваша поддержка!» — приводит слова Кравченко официальный сайт «Черноморца».

Напомим, в данный момент команда из Новороссийска занимает 15-е место в Первой лиге.