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Лучший тренер первого круга РПЛ-2023/2024: Ивич, Семак, Осинькин, Абаскаль, Федотов, Личка, Юран, Галактионов, Карпин

Лучший тренер первого круга РПЛ
Никита Паглазов
Лучший тренер первого круга РПЛ
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Лидирующий Ивич, догоняющий Семак или удивляющие Осинькин, Юран и Ташуев? Выбирайте!

Подошёл к концу первый круг РПЛ. Уже определился пул команд, которые будут решать серьёзные задачи. Также ясно, кто продолжит борьбу за выживание. Одни из главных лиц лиги – главные тренеры. Какие-то клубы успели поменять их по ходу сезона, а кто-то успешно справляется со своими обязанности. «Чемпионат» предлагает выбрать лучшего тренера первой половины РПЛ-2023/2024 именно вам!

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Список формируется в зависимости от голосов пользователей «Чемпионата» в онлайн-режиме.

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Рейтинг: лучший тренер первого круга РПЛ-2023/2024
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
1 место

Владимир Ивич

«Краснодар»: 1-е место, 32 очка

Сербский специалист возглавил «быков» в январе 2023 года. В весенней части прошлого сезона он довёл команду до Суперфинала Кубка России, а параллельно она показывала прогресс в РПЛ. В текущем чемпионате «Краснодар» лидирует. Команда часто демонстрирует прагматичный футбол, что ранее не было ей свойственно. Но это даёт результат. При Ивиче «Краснодар» впервые в истории завершил первый круг на первом месте. Другой вопрос, получится ли удержаться на вершине. Но по первой части сезона можно смело заявлять, что Ивич – топ.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
2 место

Игорь Осинькин

«Крылья Советов»: 4-е место, 25 очков

Главная сенсация первого круга РПЛ. «Крылья» в прошлом сезоне только в 30-м туре обезопасили себя от стыков, а сейчас борются за медали! Самарцы демонстрируют смелый футбол даже с топ-клубами. Огромная заслуга в этом главного тренера. Умение раскрыть сильные качества футболистов, найти нужную роль на поле, выстроить симпатичную игру – это всё Игорь Осинькин умеет. Добраться до медалей Самаре будет тяжело. Многое зависит от зимней паузы (возможно, продадут нескольких лидеров). Но работа специалиста превосходит даже самые смелые ожидания.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
3 место

Марцел Личка

«Динамо»: 3-е место, 25 очков

Чешский специалист сменил «Оренбург» на «Динамо» летом 2023 года. Бело-голубые поставили перед Марцелом Личкой задачу – попасть в пятёрку сильнейших по итогам сезона. У «Динамо» не всё получается гладко, команда часто теряет очки в матчах, где ведёт в счёте. Но всё равно идёт третьей в таблице. Да и атакующий стиль прослеживается всё чаще. В общем, работа чешского специалиста заслуживает похвалы – ведь «Динамо» не выглядит так безнадёжно, как при Славише Йокановиче.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
4 место

Рашид Рахимов

«Рубин»: 8-е место, 22 очка

«Рубин» вернулся в РПЛ спустя сезон и сразу очаровал. В 1-м туре в гостях с «Локо» казанцы показали симпатичный футбол, но не смогли увезти победу – 2:2. Затем началась неудачная полоса, из-за которой, казалось, Рашида Рахимова вот-вот уволят. Но тренер исправил положение. Казань набрала ход во второй части первого круга: за последние пять встреч команда набрала 13 очков, поднялась на восьмое место и уже находится всего в одной победе от третьей строчки. За медали «Рубин» вряд ли поборется (хотя кто знает?), однако сохранение места в РПЛ – решаемая задача.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
5 место

Сергей Юран

«Пари Нижний Новгород»: 9-е место, 21 очко

Сергей Юран пришёл в «Пари НН» под стыковые матчи сезона-2022/2023. И спас команду, оставив Нижний в РПЛ. А теперь коуч показывает классные результаты. Несмотря на то что по статистике «Пари НН» находится внизу по многим показателям, команда идёт в середине таблицы. Юран хорошо раскрывает сильные качества игроков, грамотно маскируя слабые места. Качественная тренерская работа, учитывая не самые мощные финансовые возможности нижегородцев.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
6 место

Сергей Ташуев

Экс-«Ахмат», «Факел»: 10-е место, 19 очков

В прошлом сезоне «Ахмат» Сергея Ташуева финишировал пятым в РПЛ. В новом чемпионате грозненцы рассчитывали выступить не хуже. Но посыпались со старта. Специалиста уволили уже после 3-го тура, а затем он отправился помогать «Факелу». И как помог! Вместе с ним Воронеж выдал классную серию и уже поднялся на 10-е место. Теперь «Факел» играет в атакующий, агрессивный футбол с высоким прессингом. Необычно видеть команду в таком виде, учитывая, что раньше она чаще действовала от обороны. Эта приятная метаморфоза – заслуга Ташуева.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
7 место

Валерий Карпин

«Ростов»: 11-е место, 17 очков

«Ростов» образца-2022/2023 и -2023/2024 не кардинально отличается по составу. Но вот результаты совсем разные. В прошлом чемпионате команда билась чуть ли не за золото, а сейчас старается не попасть в зону стыков. «Синдром второго сезона» – знакомая для Карпина вещь. Ещё будучи игроком, он брал серебро с «Сосьедадом» в Испании, а на следующий год проваливался. Об этом же он предупреждал игроков ростовчан. Да, часто им не везёт: где-то не добирают очки, которые могли бы. А ситуация в таблице тем временем не лучшая. Хотя и Карпина обвинять в чём-то сложно. Не скажешь, что «Ростов» сильно сдал по игре. Есть надежда, что во втором круге результаты команды улучшатся.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
8 место

Виктор Гончаренко

«Урал»: 12-е место, 16 очков

История «Урала» в текущем сезоне – американские горки. После пяти туров екатеринбуржцы делили первое место в РПЛ с «Краснодаром», а после 15-го — идут пятыми с конца. Минус три очка – и команда свалится в зону стыковых матчей. Екатеринбург не побеждает уже 10 матчей, проиграв в семи из них. Тяжёлая ситуация для Гончаренко. Но как же его «Урал» смело начал сезон! Благодаря набранным на старте очкам уральцы переживают кризис, не падая в опасную зону. Если тренер сохранит свой пост, то за зиму должен разобраться с проблемами, чтобы во второй части сезона команда начала набирать очки стабильнее.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
9 место

Сергей Игнашевич

«Балтика»: 14-е место, 12 очков

«Балтика» вернулась в РПЛ спустя много лет. Вряд ли калининградцы сразу могли взлететь высоко, поэтому их место внизу вполне объяснимо. Но «Балтика» старается играть в футбол, а не бездумно отсиживаться в обороне. Сергей Игнашевич ещё в Первой лиге построил хорошую команду, сейчас же он делает из неё коллектив уровня РПЛ. Не всё получается здорово, но надежда на сохранение места в элите есть.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
10 место

Александр Точилин

«Сочи»: 16-е место, 10 очков

Ещё в сезоне-2021/2022 сочинцы занимали второе место, а сейчас идут на последнем. Сезон начинал Дмитрий Хохлов, но его уволили после поражения в 8-м туре от «Спартака». Сейчас клуб возглавляет Александр Точилин, ранее работавший в штабе черноморцев. Ситуация пока сильно лучше не стала: 16-е место и всего 10 очков. Шансы на спасение есть, ведь впереди второй круг.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
11 место

Сергей Семак

«Зенит»: 2-е место, 30 очков

Сергей Семак пять сезонов подряд выигрывает титул с «Зенитом». Старт текущего чемпионата намекал, что добраться до шестого золота будет тяжелее обычного. Сине-бело-голубые показывали не лучший футбол и теряли очки. Но в последних турах ситуация стабилизировалась. Петербуржцы снова считаются фаворитами чемпионской гонки – даже несмотря на отставание в два очка от «Краснодара». Тренер проделал хорошую работу, потеряв ключевого игрока (Малкома) и перестроив игру уже по ходу сезона.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
12 место

Владимир Федотов

ЦСКА: 5-е место, 25 очков

ЦСКА в летнее трансферное окно не выполнил всех задач, которые планировал. Из-за недостатка кадров и эпидемии травм Владимиру Федотову приходится крайне тяжело. В 15-м туре скамейка на матч с «Факелом» насчитывала всего пять полевых игроков. Но даже в такой ситуации армейцы умудряются идти по набранным очкам на третьем-пятом месте. В прошлом сезоне москвичи выиграли Кубок России и забрали серебро РПЛ. Сейчас у команды снова есть возможность взять Кубок и добавить к нему медали чемпионата. С Федотовым ЦСКА точно не опустится ниже определённой планки.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
13 место

Гильермо Абаскаль

«Спартак»: 6-е место, 24 очка

Перед стартом сезона именно «Спартак» называли главным конкурентом «Зенита» в борьбе за титул. Красно-белые резво начали чемпионат с трёх побед, но затем забуксовали. Шестая строчка – не то, на что рассчитывали в руководстве. Абаскаля критикуют болельщики и эксперты. Однако периодами «Спартак» выдаёт классный футбол. В этом, безусловно, есть заслуга Гильермо. Да, испанца много обсуждают (возможно больше остальных тренеров лиги), но команда ещё ничего не потеряла ни в РПЛ, ни в Кубке России.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
14 место

Давид Деограсия

«Оренбург»: 13-е место, 13 очков

Испанский тренер возглавил «Оренбург» после 5-го тура. Иржи Ярошик покинул клуб по семейным обстоятельствам и из-за неудовлетворительных результатов: оренбуржцы набрали всего одно очко за пять встреч. Деограсия работал в академии «Оренбурга», но затем стал главным в основной команде. И придал импульс: 10 очков из 15 возможных за пять игр. Однако в последних пяти «Оренбург» набрал всего два очка, хотя играет команда неплохо. Безнадёжности нет. Так что испанец заслуживает похвалы как минимум за то, что встряхнул клуб по ходу чемпионата.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
15 место

Михаил Галактионов

«Локомотив»: 7-е место, 24 очка

«Локомотив», как и «Спартак», называли грозной силой перед стартом сезона. Весну 2023-го красно-зелёные провели лучше всех в РПЛ – 29 очков в 12 играх. Ожидания от работы Михаила Галактионова в новом сезоне были высокие. Но футбол в исполнении «Локо» оставляет вопросы. Однако чего не отнять у команды – так это характер. Железнодорожники вытащили несколько матчей уже в добавленное ко второму тайму время. Тренер управляет командой, умеет добывать результат там, где это кажется сложным. Именно поэтому «Локо» сохраняет неплохие шансы на медали.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
16 место

Мирослав Ромащенко

«Ахмат»: 15-е место, 12 очков

«Ахмат» в прошлом сезоне боролся за медали и финишировал третьим, а сейчас идёт в зоне вылета. В начале чемпионата уволили Сергея Ташуева, ему на замену пришёл Мирослав Ромащенко. Новый тренер здорово встряхнул команду: восемь очков в четырёх турах. Казалось, грозненцы снова поборются за топ-5 по итогам сезона. Но затем случился кризис и шесть поражений в семи встречах. «Ахмат» опустился в зону вылета, однако Ромащенко пока остаётся у руля. Получится у него исправить положение и спасти команду?

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