Лучший тренер первого круга РПЛ

Подошёл к концу первый круг РПЛ. Уже определился пул команд, которые будут решать серьёзные задачи. Также ясно, кто продолжит борьбу за выживание. Одни из главных лиц лиги – главные тренеры. Какие-то клубы успели поменять их по ходу сезона, а кто-то успешно справляется со своими обязанности. «Чемпионат» предлагает выбрать лучшего тренера первой половины РПЛ-2023/2024 именно вам!
Список формируется в зависимости от голосов пользователей «Чемпионата» в онлайн-режиме.
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Владимир Ивич
«Краснодар»: 1-е место, 32 очка
Сербский специалист возглавил «быков» в январе 2023 года. В весенней части прошлого сезона он довёл команду до Суперфинала Кубка России, а параллельно она показывала прогресс в РПЛ. В текущем чемпионате «Краснодар» лидирует. Команда часто демонстрирует прагматичный футбол, что ранее не было ей свойственно. Но это даёт результат. При Ивиче «Краснодар» впервые в истории завершил первый круг на первом месте. Другой вопрос, получится ли удержаться на вершине. Но по первой части сезона можно смело заявлять, что Ивич – топ.
Игорь Осинькин
«Крылья Советов»: 4-е место, 25 очков
Главная сенсация первого круга РПЛ. «Крылья» в прошлом сезоне только в 30-м туре обезопасили себя от стыков, а сейчас борются за медали! Самарцы демонстрируют смелый футбол даже с топ-клубами. Огромная заслуга в этом главного тренера. Умение раскрыть сильные качества футболистов, найти нужную роль на поле, выстроить симпатичную игру – это всё Игорь Осинькин умеет. Добраться до медалей Самаре будет тяжело. Многое зависит от зимней паузы (возможно, продадут нескольких лидеров). Но работа специалиста превосходит даже самые смелые ожидания.
Марцел Личка
«Динамо»: 3-е место, 25 очков
Чешский специалист сменил «Оренбург» на «Динамо» летом 2023 года. Бело-голубые поставили перед Марцелом Личкой задачу – попасть в пятёрку сильнейших по итогам сезона. У «Динамо» не всё получается гладко, команда часто теряет очки в матчах, где ведёт в счёте. Но всё равно идёт третьей в таблице. Да и атакующий стиль прослеживается всё чаще. В общем, работа чешского специалиста заслуживает похвалы – ведь «Динамо» не выглядит так безнадёжно, как при Славише Йокановиче.
Рашид Рахимов
«Рубин»: 8-е место, 22 очка
«Рубин» вернулся в РПЛ спустя сезон и сразу очаровал. В 1-м туре в гостях с «Локо» казанцы показали симпатичный футбол, но не смогли увезти победу – 2:2. Затем началась неудачная полоса, из-за которой, казалось, Рашида Рахимова вот-вот уволят. Но тренер исправил положение. Казань набрала ход во второй части первого круга: за последние пять встреч команда набрала 13 очков, поднялась на восьмое место и уже находится всего в одной победе от третьей строчки. За медали «Рубин» вряд ли поборется (хотя кто знает?), однако сохранение места в РПЛ – решаемая задача.
Сергей Юран
«Пари Нижний Новгород»: 9-е место, 21 очко
Сергей Юран пришёл в «Пари НН» под стыковые матчи сезона-2022/2023. И спас команду, оставив Нижний в РПЛ. А теперь коуч показывает классные результаты. Несмотря на то что по статистике «Пари НН» находится внизу по многим показателям, команда идёт в середине таблицы. Юран хорошо раскрывает сильные качества игроков, грамотно маскируя слабые места. Качественная тренерская работа, учитывая не самые мощные финансовые возможности нижегородцев.
Сергей Ташуев
Экс-«Ахмат», «Факел»: 10-е место, 19 очков
В прошлом сезоне «Ахмат» Сергея Ташуева финишировал пятым в РПЛ. В новом чемпионате грозненцы рассчитывали выступить не хуже. Но посыпались со старта. Специалиста уволили уже после 3-го тура, а затем он отправился помогать «Факелу». И как помог! Вместе с ним Воронеж выдал классную серию и уже поднялся на 10-е место. Теперь «Факел» играет в атакующий, агрессивный футбол с высоким прессингом. Необычно видеть команду в таком виде, учитывая, что раньше она чаще действовала от обороны. Эта приятная метаморфоза – заслуга Ташуева.
Валерий Карпин
«Ростов»: 11-е место, 17 очков
«Ростов» образца-2022/2023 и -2023/2024 не кардинально отличается по составу. Но вот результаты совсем разные. В прошлом чемпионате команда билась чуть ли не за золото, а сейчас старается не попасть в зону стыков. «Синдром второго сезона» – знакомая для Карпина вещь. Ещё будучи игроком, он брал серебро с «Сосьедадом» в Испании, а на следующий год проваливался. Об этом же он предупреждал игроков ростовчан. Да, часто им не везёт: где-то не добирают очки, которые могли бы. А ситуация в таблице тем временем не лучшая. Хотя и Карпина обвинять в чём-то сложно. Не скажешь, что «Ростов» сильно сдал по игре. Есть надежда, что во втором круге результаты команды улучшатся.
Виктор Гончаренко
«Урал»: 12-е место, 16 очков
История «Урала» в текущем сезоне – американские горки. После пяти туров екатеринбуржцы делили первое место в РПЛ с «Краснодаром», а после 15-го — идут пятыми с конца. Минус три очка – и команда свалится в зону стыковых матчей. Екатеринбург не побеждает уже 10 матчей, проиграв в семи из них. Тяжёлая ситуация для Гончаренко. Но как же его «Урал» смело начал сезон! Благодаря набранным на старте очкам уральцы переживают кризис, не падая в опасную зону. Если тренер сохранит свой пост, то за зиму должен разобраться с проблемами, чтобы во второй части сезона команда начала набирать очки стабильнее.
Сергей Игнашевич
«Балтика»: 14-е место, 12 очков
«Балтика» вернулась в РПЛ спустя много лет. Вряд ли калининградцы сразу могли взлететь высоко, поэтому их место внизу вполне объяснимо. Но «Балтика» старается играть в футбол, а не бездумно отсиживаться в обороне. Сергей Игнашевич ещё в Первой лиге построил хорошую команду, сейчас же он делает из неё коллектив уровня РПЛ. Не всё получается здорово, но надежда на сохранение места в элите есть.
Александр Точилин
«Сочи»: 16-е место, 10 очков
Ещё в сезоне-2021/2022 сочинцы занимали второе место, а сейчас идут на последнем. Сезон начинал Дмитрий Хохлов, но его уволили после поражения в 8-м туре от «Спартака». Сейчас клуб возглавляет Александр Точилин, ранее работавший в штабе черноморцев. Ситуация пока сильно лучше не стала: 16-е место и всего 10 очков. Шансы на спасение есть, ведь впереди второй круг.
Сергей Семак
«Зенит»: 2-е место, 30 очков
Сергей Семак пять сезонов подряд выигрывает титул с «Зенитом». Старт текущего чемпионата намекал, что добраться до шестого золота будет тяжелее обычного. Сине-бело-голубые показывали не лучший футбол и теряли очки. Но в последних турах ситуация стабилизировалась. Петербуржцы снова считаются фаворитами чемпионской гонки – даже несмотря на отставание в два очка от «Краснодара». Тренер проделал хорошую работу, потеряв ключевого игрока (Малкома) и перестроив игру уже по ходу сезона.
Владимир Федотов
ЦСКА: 5-е место, 25 очков
ЦСКА в летнее трансферное окно не выполнил всех задач, которые планировал. Из-за недостатка кадров и эпидемии травм Владимиру Федотову приходится крайне тяжело. В 15-м туре скамейка на матч с «Факелом» насчитывала всего пять полевых игроков. Но даже в такой ситуации армейцы умудряются идти по набранным очкам на третьем-пятом месте. В прошлом сезоне москвичи выиграли Кубок России и забрали серебро РПЛ. Сейчас у команды снова есть возможность взять Кубок и добавить к нему медали чемпионата. С Федотовым ЦСКА точно не опустится ниже определённой планки.
Гильермо Абаскаль
«Спартак»: 6-е место, 24 очка
Перед стартом сезона именно «Спартак» называли главным конкурентом «Зенита» в борьбе за титул. Красно-белые резво начали чемпионат с трёх побед, но затем забуксовали. Шестая строчка – не то, на что рассчитывали в руководстве. Абаскаля критикуют болельщики и эксперты. Однако периодами «Спартак» выдаёт классный футбол. В этом, безусловно, есть заслуга Гильермо. Да, испанца много обсуждают (возможно больше остальных тренеров лиги), но команда ещё ничего не потеряла ни в РПЛ, ни в Кубке России.
Давид Деограсия
«Оренбург»: 13-е место, 13 очков
Испанский тренер возглавил «Оренбург» после 5-го тура. Иржи Ярошик покинул клуб по семейным обстоятельствам и из-за неудовлетворительных результатов: оренбуржцы набрали всего одно очко за пять встреч. Деограсия работал в академии «Оренбурга», но затем стал главным в основной команде. И придал импульс: 10 очков из 15 возможных за пять игр. Однако в последних пяти «Оренбург» набрал всего два очка, хотя играет команда неплохо. Безнадёжности нет. Так что испанец заслуживает похвалы как минимум за то, что встряхнул клуб по ходу чемпионата.
Михаил Галактионов
«Локомотив»: 7-е место, 24 очка
«Локомотив», как и «Спартак», называли грозной силой перед стартом сезона. Весну 2023-го красно-зелёные провели лучше всех в РПЛ – 29 очков в 12 играх. Ожидания от работы Михаила Галактионова в новом сезоне были высокие. Но футбол в исполнении «Локо» оставляет вопросы. Однако чего не отнять у команды – так это характер. Железнодорожники вытащили несколько матчей уже в добавленное ко второму тайму время. Тренер управляет командой, умеет добывать результат там, где это кажется сложным. Именно поэтому «Локо» сохраняет неплохие шансы на медали.
Мирослав Ромащенко
«Ахмат»: 15-е место, 12 очков
«Ахмат» в прошлом сезоне боролся за медали и финишировал третьим, а сейчас идёт в зоне вылета. В начале чемпионата уволили Сергея Ташуева, ему на замену пришёл Мирослав Ромащенко. Новый тренер здорово встряхнул команду: восемь очков в четырёх турах. Казалось, грозненцы снова поборются за топ-5 по итогам сезона. Но затем случился кризис и шесть поражений в семи встречах. «Ахмат» опустился в зону вылета, однако Ромащенко пока остаётся у руля. Получится у него исправить положение и спасти команду?