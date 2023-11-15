Лучший тренер первого круга РПЛ

Подошёл к концу первый круг РПЛ. Уже определился пул команд, которые будут решать серьёзные задачи. Также ясно, кто продолжит борьбу за выживание. Одни из главных лиц лиги – главные тренеры. Какие-то клубы успели поменять их по ходу сезона, а кто-то успешно справляется со своими обязанности. «Чемпионат» предлагает выбрать лучшего тренера первой половины РПЛ-2023/2024 именно вам!

Список формируется в зависимости от голосов пользователей «Чемпионата» в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑»;

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