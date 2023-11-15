Карпин: не вызвал Игнатова? Не понимаю его позицию и как использовать его качества

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о полузащитнике «Спартака» Михаиле Игнатове.

«Про Тюкавина я уже сказал. В «Динамо» попросили не вызывать Фомина. Все игроки верхней части таблицы здесь. Не вызывали Игнатова? Если честно, то я не понимаю его позицию. Второй форвард? Мне непонятно, как использовать его качества», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне 23-летний Игнатов провёл 13 матчей за «Спартак» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал три результативные передачи. Красно-белые после 15 туров внутреннего первенства располагаются на шестом месте турнирной таблицы, набрав 24 очка и отставая от занимающего третье место «Динамо» на один балл.