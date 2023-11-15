Карпин: Россия всегда играет на победу. Кения? А мы с ними хренью занимались?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что национальная команда под его руководством всегда играет на победу.

«Мы всегда играем на победу. Мы с Кенией не играли на победу? Хренью с Кенией занимались? Почему? Все играли на победу. Не настроил? Значит, я не настроил. Игроки, которые играли с Кенией, — им нужен допнастрой. Так и напишите. Ни одну команду не обыграть, если нет определённых качеств и настроя. Даже сборную Медиалиги? Никого», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Товарищеская игра между сборными России и Кубы пройдёт в понедельник, 20 ноября, в Волгограде. Встречу примет стадион «Волгоград-Арена», стартовый свисток раздастся в 19:00 по московскому времени. В октябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2). С конца февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.