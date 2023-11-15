Валерий Карпин ответил, пойдёт ли матч сборной России с Кубой в рейтинг ФИФА

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, пойдёт ли товарищеский матч с национальной командой Кубы в рейтинг ФИФА.

«Шесть замен предусмотрено. Значит, матч с Кубой в рейтинг пойдёт», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Товарищеская игра между сборными России и Кубы пройдёт в понедельник, 20 ноября, в Волгограде. Встречу примет стадион «Волгоград-Арена», стартовый свисток раздастся в 19:00 по московскому времени. В октябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2). С конца февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.