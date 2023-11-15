Защитник «Ростова» Чернов: в РПЛ футбол стал более атакующим, это здорово

Защитник «Ростова» Евгений Чернов поделился мнением о нападающих в чемпионате России. По словам 31-летнего игрока обороны, в РПЛ футбол стал более атакующим.

«Самый опасный нападающий РПЛ? Не знаю, тяжело сказать. Сейчас футбол в РПЛ стал более атакующим, многие команды играют агрессивно, чаще убегают за спину. Это здорово. Не хочу выделять никого конкретного, лучше не переходить на личности. Просто пусть как можно больше хороших игроков будет в нашем чемпионате, пусть мне будет сложнее, больше нападающих прибавляет. Так всем будет интереснее смотреть наш чемпионат», — приводит слова Чернова «РБ Спорт».

На данный момент «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав после 15 туров 17 очков. Разница забитых и пропущенных мячей дончан — 23:27.