Валерий Карпин: Абаскаль не видел, чтобы человек тренировал сборную и клуб? По барабану

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля. Ранее Абаскаль сказал, что «никогда не видел, когда тренер клуба тренировал и сборную».

«Абаскаль не видел тренера, который бы тренировал сборную и клуб? Говорит и говорит. По барабану, как обычно. С Абаскалем общались перед матчем на поле, парой фраз перекидывались», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 12 ноября «Спартак» и «Ростов» встречались в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Спартак» одержал победу со счётом 2:1. В составе красно-белых отличились Михаил Игнатов и Квинси Промес. За «Ростов» забил Максим Осипенко (с пенальти).