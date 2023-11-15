Газзаев объяснил, почему современные российские вратари не доросли до уровня Акинфеева

Бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев считает, что современным российским голкиперам далеко до уровня 37-летнего вратаря армейцев Игоря Акинфеева.

«За всю историю советского и российского футбола можно выделить всего трёх стражей ворот, которые бы являлись олицетворением своей эпохи: Лев Яшин, Ринат Дасаев и Игорь Акинфеев. В современной России есть хорошие вратари, такие как Илья Лантратов из «Локомотива», Илья Помазун из «Урала», Матвей Сафонов или молодой Станислав Агкацев, выступающие за «Краснодар». Но до уровня Акинфеева им пока далеко. Не хватает личных достижений и заслуг», — приводит слова Газзаева RT.

Игорь Акинфеев является победителем Кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России и семикратным обладателем Суперкубка России.