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Генсек РФС: УЕФА понимает, что в отношении юношей не должно быть политики

Генсек РФС: УЕФА понимает, что в отношении юношей не должно быть политики
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) понимает, что в отношении юношеских сборных не должно быть политизированных решений.

«УЕФА не удалось найти техническую возможность для нашего участия в текущем розыгрыше чемпионата Европы U17. Тем не менее руководство УЕФА будет рассматривать эту возможность на следующий цикл соревнований. Для нас очень важно, чтобы наши юношеские команды играли. УЕФА тоже понимает, что здесь не должно быть быть каких-то политизированных решений. Спорт не должен быть частью политики. Особенно детский», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

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