В РФС рассказали о будущих изменениях в ЮФЛ-девушки

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о будущих изменениях в ЮФЛ-девушки.

«У нас добавится дополнительная группа по регионам. Добавится определённое количество регионов. На этом, наверное, мы остановимся. ЮФЛ-девушки в плане денег стоит для нас подороже, чем ЮФЛ-юноши. Логистика более сложная, на это уходит много затрат. В женские команды нужно больше инвестировать. Они пока находятся на другом уровне развития. Если этого не будет, то никакой соревновательной практики для девушек не будет совсем. Сейчас важно увеличить количество футболисток. Первая лига в этом помочь никак не может. Она просто берёт уже готовых спортсменок. Нам нужно начать развитие как раз с 12 лет, чтобы было постепенное движение. За один год невозможно достичь результата. Нужно дождаться, когда девушки достигнут 18 лет, пройдя всю подготовку, и тогда результат будет виден. То же самое и у мальчиков», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.