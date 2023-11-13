Гурцкая: Галицкий как патриот «Краснодара» не хочет отпускать Сперцяна в «Аякс»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о слухах, связывающих полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна с переходом в европейские клубы.

«Может ли «Краснодар» продать Сперцяна в Европу? Если бы за Эдуардом пришла более серьёзная команда, чем «Аякс», которому Галицкий просто не поверил, возможно.

А так, Галицкий как патриот своего клуба, который вваливает в него огромные деньги, считает, что ему не нужно отдавать футболиста в чемпионат Нидерландов. Если бы это был «Милан» или «Интер», поверьте, за те же деньги, что давал «Аякс», Сперцяна бы продали.

Я советую ни под каким предлогом Сперцяна не продавать ещё полтора года. Только если за ним придёт очень большая команда», – сказал Гурцкая в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат!».

В текущем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.