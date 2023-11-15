«Ну а чё хотите?» Роман Широков дал короткую пресс-конференцию

Главный тренер и директор клуба «Леон Сатурн» Роман Широков дал короткую пресс-конференцию после матча с «Композитом», который прошёл в воскресенье, 12 ноября. Встреча состоялась в рамках 17-го тура третьей группы ЛЕОН-Второй лиги Б и завершилась поражением «Леон Сатурна» со счётом 0:4.

«Ну а чё хотите? 0:4. Поздравляем соперника с победой», — приводит слова Широкова пресс-служба «Композита».

В данный момент «Леон Сатурн» находится на шестой строчке турнирной таблицы третьей группы, набрав 29 очков после 17 проведённых матчей. «Композит» располагается на седьмой позиции, имея в своём активе столько же очков после аналогичного количества встреч.

Напомним, Роман Широков стал главным тренером «Леон Сатурна» 31 августа.