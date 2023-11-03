Широков: у «Краснодара» хватит ресурсов и на РПЛ, и на Кубок

Бывший полузащитник московского «Спартака» и «Краснодара» Роман Широков оценил перспективы «быков» в борьбе за призовые места в Фонбет Кубке России и в Российской Премьер-Лиге.

«Краснодар» может снова дойти до Суперфинала через Путь регионов. Все будет зависеть от них. Главное, чтобы сохранили настрой, как в прошлом году. У них хватит ресурсов и на чемпионат, и на Кубок. Команда молодая, сил много. Нужно побеждать в каждом матче», — приводит слова Широкова Metaratings.

Напомним, в данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 28 очков в 13 матчах чемпионата. 1 ноября прошёл матч 6-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и «Спартаком». «Быки» одержали победу со счётом 3:2, но заняли третье место в своей группе и будут играть в Пути регионов с «Химками».