Сборная ДР Конго благодаря голу и ассисту Бонгонда обыграла Мавританию
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Вчера, 15 ноября, прошёл 1-й тур группового этапа отбора на чемпионат мира 2026 года между сборными ДР Конго и Мавритании. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 62-й минуте игрок ДР Конго Йоан Висса с передачи Тео Бонгонда открыл счёт.
На 81-й минуте уже сам Бонгонда отметился голом.
Напомним, за ДР Конго выступает полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда, который появился на поле на 55-й минуте. После выхода на замену африканец отметился голевой передачей и забитым мячом.
На данный момент сборная ДР Конго после одного проведённого матча располагается на первой строчке с тремя очками. Сборная Мавритании находится на последнем, шестом месте без очков.
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