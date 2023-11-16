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Сборная ДР Конго благодаря голу и ассисту Бонгонда обыграла Мавританию

Сборная ДР Конго благодаря голу и ассисту Бонгонда обыграла Мавританию
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Вчера, 15 ноября, прошёл 1-й тур группового этапа отбора на чемпионат мира 2026 года между сборными ДР Конго и Мавритании. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 62-й минуте игрок ДР Конго Йоан Висса с передачи Тео Бонгонда открыл счёт.

На 81-й минуте уже сам Бонгонда отметился голом.

Напомним, за ДР Конго выступает полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда, который появился на поле на 55-й минуте. После выхода на замену африканец отметился голевой передачей и забитым мячом.

На данный момент сборная ДР Конго после одного проведённого матча располагается на первой строчке с тремя очками. Сборная Мавритании находится на последнем, шестом месте без очков.

ЧМ-2026 - Африка . Группа B. 1-й тур
15 ноября 2023, среда. 19:00 МСК
ДР Конго
Окончен
2 : 0
Мавритания
1:0 Висса – 62'     2:0 Бонгонда – 81'    
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