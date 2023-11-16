Игрок «Ростова» Чернов: последние два месяца внушают позитив — у нас всё будет хорошо

Защитник «Ростова» Евгений Чернов высказался о последних результатах жёлто-синих в Российской Премьер-Лиге.

«Первый круг чемпионата получился плохим для «Ростова»? Конечно, нам хочется быть выше в турнирной таблице. Это абсолютно банальные слова. Но мы сейчас проводим хорошие два месяца. Конечно, сегодня в 15-м туре тоже не хотелось проигрывать. Хотелось выиграть и даже немного подтянуться к верхней части таблицы. Но то, как мы работаем эти два месяца, внушает позитив. У нас всё будет хорошо», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 15 туров сезона-2023/2024 «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков. В следующем матче жёлто-синие сыграют с «Пари НН» на домашней арене.