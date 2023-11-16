Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сыграет в матче с 2DROTS

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что сыграет в товарищеском матче с 2DROTS.

«Буду впереди, чтобы не мешать команде», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 18 ноября состоится товарищеский матч между московским «Динамо» и 2DROTS. Встреча пройдёт на «ВТБ Арене» и начнётся в 17:30 по московскому времени. 27-летний Лещук провёл в нынешнем сезоне пять матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и трижды уходил с поля без пропущенных мячей.

Личка присоединился к динамовцам нынешним летом, перейдя из «Оренбурга». «Динамо» под руководством чешского специалиста сыграло 21 матч во всех турнирах, где девять раз победило, семь раз сыграло вничью и пять раз проиграло.